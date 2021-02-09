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Бондарь: В команде поздравили с помолвкой и сказали, что попал в наручники

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Совет да любовь

Бондарь: В команде поздравили с помолвкой и сказали, что попал в наручники
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь и Даша Савина в эфире видеожурнала Yellow рассказали о своей помолвке.

"Действительно, это лучший день в моей жизни, очень рад и приятно, что любимому человеку сделал предложение и она согласилась. Мы как единое целое, мы вместе будем двигаться вперед.

Как готовил сюрприз? Было немного легче в том плане, что уехал на сборы и в течение месяца это все готовилось. Скажу, что все как планировал, все удалось сделать.

В команде поздравили, сказали, что попал в наручники", - рассказал Валерий Бондарь.

Не скрывала чувств и Даша:

"Я чуть ли не плакала, это слезы счастья. Когда я начала догадываться, что происходит, увидела кольцо, огонь "Выйди за меня" и всё – вот там на меня накатило, у меня слезы.

Сначала мы поехали на вертолетную площадку, потом была вертолетная прогулка над Киевом, цветы. Я поблагодарила и думала, что на этом все и сюрпризы закончились. Потом приехали в ресторан, никаких сюрпризов не было, но когда выходили, увидела лимузин и мы приехали к памятнику основателей Киева. Там я увидела слова из огня "Выходи за меня" и кольцо.

Свадьба, скорее всего, будет летом", - сказал Даша Савина.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Даша Савина
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
09.02.2021 в 23:13
Надо было Вакулу пилотом взять... для полноты впечатлений!
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