Бондарь: В команде поздравили с помолвкой и сказали, что попал в наручники

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь и Даша Савина в эфире видеожурнала Yellow рассказали о своей помолвке.

"Действительно, это лучший день в моей жизни, очень рад и приятно, что любимому человеку сделал предложение и она согласилась. Мы как единое целое, мы вместе будем двигаться вперед.

Как готовил сюрприз? Было немного легче в том плане, что уехал на сборы и в течение месяца это все готовилось. Скажу, что все как планировал, все удалось сделать.

В команде поздравили, сказали, что попал в наручники", - рассказал Валерий Бондарь.