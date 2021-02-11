Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО

Никлас Бендтнер - это буквально Артем Милевский на максималках.

Как и его украинский коллега по амплуа, датчанин собрал удивительную коллекцию залетов: проиграл 6 миллионов фунтов в покер, курил с Буффоном и Пирло, сломал челюсть таксисту, учавствовал в собственном реалити-шоу и многое другое.

Только все это Никлас умудрялся делать, выступая за ТОП-клубы.

Минувшим летом он закончил карьеру и теперь проводит время со своей горячей подругой.

Филин, как и ее бойфренд, тоже любит эпатировать публику.

На днях девушка опубликовала ряд обнаженных фото.

"Уполномоченный по защите прав потребителей, очевидно, обещает штрафы всем, у кого есть купленная и оплаченная одежда... к сожалению, я больше не могу публиковать фотографии в одежде", - в шутку написала красотка.

Никлас уже оценил, оценим и мы.