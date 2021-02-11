  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Игроку можно только позавидовать.

Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Никлас Бендтнер - это буквально Артем Милевский на максималках.

Как и его украинский коллега по амплуа, датчанин собрал удивительную коллекцию залетов: проиграл 6 миллионов фунтов в покер, курил с Буффоном и Пирло, сломал челюсть таксисту, учавствовал в собственном реалити-шоу и многое другое.

Только все это Никлас умудрялся делать, выступая за ТОП-клубы.

Минувшим летом он закончил карьеру и теперь проводит время со своей горячей подругой.

Филин, как и ее бойфренд, тоже любит эпатировать публику.

На днях девушка опубликовала ряд обнаженных фото.

"Уполномоченный по защите прав потребителей, очевидно, обещает штрафы всем, у кого есть купленная и оплаченная одежда... к сожалению, я больше не могу публиковать фотографии в одежде", - в шутку написала красотка.

Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО - изображение 1

Никлас уже оценил, оценим и мы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никлас Бендтнер вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
11.02.2021 в 15:45
неплохо!
Ответить
0
0
Пришта Литин (Киев)
11.02.2021 в 14:42
У телки хорошая фигура, но вопрос расширеной вагины раскрыть постеснялись)
Ответить
+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.02.2021 в 14:52
Да ты эксперт по вагинам..???
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.02.2021 в 15:47
сиське, жопэ можно, письке - ни-ни. пора бы понимать фундаментальные отличия "эротики" от уголовной порнографии)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...