Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии

Ведущая ТК "Футбол" и жена украинского игрока " Манчестер Сити " Александра Зинченко Влада Седан рассказала о том, поступает ли ей в соцсетях непристойные предложения от мужчин.

"Нет. Иногда приходит спам от брачных агенств. Или "суперпредложения" по экспресс-туру в Дубай, но они приходят всем девушкам. Чтобы кто-то что-то конкретно предлагал – нет. Мне никто в жизни даже обнаженных гениталий не присылал. Никогда, серьезно. Это вызвало бы у меня отвращение, удивление и шок.

Я не практикую и не приветствую такие вещи. Особенно, когда касается публичных людей. Вы же видели, что произошло с Дзюбой. Если кто-то захочет создать тебе проблемы, то за пару часов взломает телефон, почту или iCloud. У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии, в купальнике я не считаю обнаженной. Это несет риски и неприятные последствия.

Дзюбу я не осуждаю, это его частная жизнь. Это его право и выбор, как проводить свободное время перед матчем. Если это ему помогает – пожалуйста. Я осуждаю, что такие вещи стают предметом общего обозрения. Люди начинают его критиковать, но это неправильно", – сказала Седан.