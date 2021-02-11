Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
В купальнике - не считается
instagram.com/v.lada_sedan
Ведущая ТК "Футбол" и жена украинского игрока "
"Нет. Иногда приходит спам от брачных агенств. Или "суперпредложения" по экспресс-туру в Дубай, но они приходят всем девушкам. Чтобы кто-то что-то конкретно предлагал – нет. Мне никто в жизни даже обнаженных гениталий не присылал. Никогда, серьезно. Это вызвало бы у меня отвращение, удивление и шок.
Я не практикую и не приветствую такие вещи. Особенно, когда касается публичных людей. Вы же видели, что произошло с Дзюбой. Если кто-то захочет создать тебе проблемы, то за пару часов взломает телефон, почту или iCloud. У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии, в купальнике я не считаю обнаженной. Это несет риски и неприятные последствия.
Дзюбу я не осуждаю, это его частная жизнь. Это его право и выбор, как проводить свободное время перед матчем. Если это ему помогает – пожалуйста. Я осуждаю, что такие вещи стают предметом общего обозрения. Люди начинают его критиковать, но это неправильно", – сказала Седан.
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