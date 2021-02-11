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Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии

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(1 голосов)

В купальнике - не считается

Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии

instagram.com/v.lada_sedan

Новина українською

Ведущая ТК "Футбол" и жена украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан рассказала о том, поступает ли ей в соцсетях непристойные предложения от мужчин.

"Нет. Иногда приходит спам от брачных агенств. Или "суперпредложения" по экспресс-туру в Дубай, но они приходят всем девушкам. Чтобы кто-то что-то конкретно предлагал – нет. Мне никто в жизни даже обнаженных гениталий не присылал. Никогда, серьезно. Это вызвало бы у меня отвращение, удивление и шок.

Я не практикую и не приветствую такие вещи. Особенно, когда касается публичных людей. Вы же видели, что произошло с Дзюбой. Если кто-то захочет создать тебе проблемы, то за пару часов взломает телефон, почту или iCloud. У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии, в купальнике я не считаю обнаженной. Это несет риски и неприятные последствия.

Дзюбу я не осуждаю, это его частная жизнь. Это его право и выбор, как проводить свободное время перед матчем. Если это ему помогает – пожалуйста. Я осуждаю, что такие вещи стают предметом общего обозрения. Люди начинают его критиковать, но это неправильно", – сказала Седан.

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В статье: ТК Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (4)
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Wreck (Киев)
11.02.2021 в 22:48
Никогда не говори никогда. Накидайте ей гениталий.
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andrewzheludkov (Черновцы)
11.02.2021 в 21:59
Не дошли видать мои гениталии... Почта затырила (
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Лекарь (село Дарница)
11.02.2021 в 21:57
Какая умная деффачка. Владочка, а где же вы храните свои "обнаженные" фотографии?
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.02.2021 в 21:55
Вірно. Дзюба - герой Россії, і вони ним пишаються і наслідують, особливо ті, що у нас тут пасуться.
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