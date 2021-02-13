Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
Да и муж не разрешит
instagram.com/v.lada_sedan
Ведущая ТК "Футбол" и жена украинского игрока "
"Мне никогда не поступали предложения сняться для мужских журналов.
Если бы такое предложение поступило, я бы спросила у мужа. Я уже в статусе жены, такие вещи нужно согласовывать. Съемка для Playboy бывает разной: можно в купальнике, а можно без нижнего белья. Я не интересна таким журналам, как Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное. Я не вхожу в круг интересов этих журналов.
Разрешил бы Зинченко? Думаю, что нет.
У меня нет амбиций сниматься для таких журналов. Но если к этому вопросу подходить прагматично, то я бы подумала, что эта съемка может мне дать как для блогера или журналиста. Если бы кто-то мне нормально объяснил и переубедил, что это мне действительно надо, возможно, я бы и стала переубеждать мужа.
Сейчас я не вижу, для чего мне эта съемка. Кто вообще сейчас читает журнал Maxim и подобные? Сейчас есть намного интереснее вещи. У меня есть младший брат, я знаю, что эти журналы сейчас не в тренде", – сказала Седан.
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