Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
Сегодня пара празднует победу.
Сегодня ПФК Львов оказался сильнее Миная.
Немалый вклад в победу гостей внес молодой вратарь Орест Костик, сдержавший натиск хозяев.
А дома успех футболиста праздновала его вторая половинка София.
Девушка крайне очаровательная, в чем можете убедиться сами.
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