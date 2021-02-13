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Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО

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Сегодня пара празднует победу.

Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня ПФК Львов оказался сильнее Миная.

Немалый вклад в победу гостей внес молодой вратарь Орест Костик, сдержавший натиск хозяев.

А дома успех футболиста праздновала его вторая половинка София.

Девушка крайне очаровательная, в чем можете убедиться сами.

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В статье: вТренде Орест Костик ПФК Львов
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