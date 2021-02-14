Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО

Суровый зимний футбол не щадит никого.

Вчера "Заря" Виктора Скрипника с трудом одолела "Десну".

За три очка команде пришлось заплатить зубом одного из лидеров.

Дмитрий Иванисеня после матча продемонстрировал свою "травму".

Благо, при наличии возможности, исправить все можно быстро.

Сегодня девушка футболиста показала общее видео, на котором у игрока все зубы уже на своих местах.