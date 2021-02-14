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Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО

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Благо, все быстро исправили.

Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Суровый зимний футбол не щадит никого.

Вчера "Заря" Виктора Скрипника с трудом одолела "Десну".

За три очка команде пришлось заплатить зубом одного из лидеров.

Дмитрий Иванисеня после матча продемонстрировал свою "травму".

Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО - изображение 1

Благо, при наличии возможности, исправить все можно быстро.

Сегодня девушка футболиста показала общее видео, на котором у игрока все зубы уже на своих местах.

Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО - изображение 2
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В статье: Заря Дмитрий Иванисеня вТренде
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