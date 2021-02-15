Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
Непростые времена для футболиста.
Джером Боатенг переживает непростые времена.
Контракт немца с "Баварией" истекает в конце сезона и футболист покинет Мюнхен после десяти лет в клубе.
А тут еще и на личном фронте беда за бедой.
В феврале игрок расстался со своей подругой Кашей Ленхардт, а через несколько дней ее нашли мертвой.
Как сообщает полиция, никаких доказательств насильственной смерти обнаружено не было.
В связи с этими событиями, Джером получил право покинуть расположение клуба перед финалом клубного ЧМ.
Известная модель Playboy и вовсе считает спортсмена виновным в подобном исходе.
Мелисса Хоу рассказала о том, что Боатенг настойчиво ухаживал и за ней: писал в соцсетях, приглашал на вечеринки и другими способами проявлял симпатию.
Девушка утверждает, что до интимной близости у них так и не дошло, но она уже считала, что у них отношения.
Однако, позже в интервью футболист упомянул свою невесту и это стало шоком для Мелиссы.
Она тут же прервала все контакты и больше не связывалась с игроком.
"Я не была знакома с Кашей, но я и мои подруги много общались с футболистами - они дают вам поверить в то, что ты единственная, а потом обнаруживаются еще десятки женщин.
Не удивлена, что поведение таких парней с девушками приводит к такому исходу. Очень жаль, что все завершилось смертью", - сказала модель.
Стоит также отметить, что у полиции нет претензий к Боатенгу.
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