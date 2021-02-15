Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО

Джером Боатенг переживает непростые времена.

Контракт немца с "Баварией" истекает в конце сезона и футболист покинет Мюнхен после десяти лет в клубе.

А тут еще и на личном фронте беда за бедой.

В феврале игрок расстался со своей подругой Кашей Ленхардт, а через несколько дней ее нашли мертвой.

Как сообщает полиция, никаких доказательств насильственной смерти обнаружено не было.

В связи с этими событиями, Джером получил право покинуть расположение клуба перед финалом клубного ЧМ.

Известная модель Playboy и вовсе считает спортсмена виновным в подобном исходе.

Мелисса Хоу рассказала о том, что Боатенг настойчиво ухаживал и за ней: писал в соцсетях, приглашал на вечеринки и другими способами проявлял симпатию.

Девушка утверждает, что до интимной близости у них так и не дошло, но она уже считала, что у них отношения.

Однако, позже в интервью футболист упомянул свою невесту и это стало шоком для Мелиссы.

Она тут же прервала все контакты и больше не связывалась с игроком.

"Я не была знакома с Кашей, но я и мои подруги много общались с футболистами - они дают вам поверить в то, что ты единственная, а потом обнаруживаются еще десятки женщин.

Не удивлена, что поведение таких парней с девушками приводит к такому исходу. Очень жаль, что все завершилось смертью", - сказала модель.

Стоит также отметить, что у полиции нет претензий к Боатенгу.