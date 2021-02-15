Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками

Голкипер " Шахтера " Алексей Шевченко в эфире ТК "Футбол" рассказал, что не празднует день святого Валентина, поскольку не связан отношениями, но активно ищет свою единственную.

"14 февраля я не дарю никому подарки. Пусть это делают влюбленные, я не влюбленный. Поэтому все обойдутся без подарков.

Я бы с удовольствием покупал бы и цветы, и сумки Louis Vuitton, если бы было кому. А так, к сожалению, никого нет, и это плюсик в том, что я могу сэкономить.

Я тренируюсь. Потом прихожу домой и учу португальский язык, английский, могу что-то вкусненькое приготовить на ужин. И потом спокойно отдыхаю.

Если девушка не умеет готовить - это проблема. Я думаю, что девушка не уважает мужчину, если она не умеет готовить.

Пока я не встретил свою спутницу, но нахожусь в поиске. Знакомлюсь с кем-то, хожу на свидания, активно переписываюсь в соцсетях. В библиотеки уже не пускают, потому что карантин. Там не найдешь, поэтому приходится искать в Instagram.

Для меня не будет проблемой, если девушка полностью финансово будет от меня зависеть. Главное, чтобы она создавала дома уют.

Девушка, которую я ищу, должна быть рассудительной, мудрой, доброй и при этом - красивая. Параметры? Мне не очень нравятся девушки после пластических операций, полные, маленькие и с татуировками. Мне вообще разные девочки нравятся. И неважно: рыжая, чёрная, белая. Это не имеет значения. Главное - душа", - подытожил Шевченко.