"Пожалуй подумаю, что ответить при росписи" - Иванисене за день до свадьбы выбили передний зуб
Трагикомичная ситуация
instagram.com/skachkova_julia
Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня в день святого Валентина официально оформил свои отношения со своей девушкой Юлией. Пара стала мужем и женой.
Однако сама церемонии была под угрозой срыва – за день до свадьбы в
"Как быть, если мы 14 февраля идем в ЗАГС, а Диме на игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Пожалуй, подумаю, что ответить при росписи", – написала Юлия.
Впрочем, свадьба все-таки состоялась, при этом Дмитрий на церемонии был уже с зубом, пусть и временным.
Правду говорят, что любовь преодолеет все испытания.
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