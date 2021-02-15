"Пожалуй подумаю, что ответить при росписи" - Иванисене за день до свадьбы выбили передний зуб

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня в день святого Валентина официально оформил свои отношения со своей девушкой Юлией. Пара стала мужем и женой.

Однако сама церемонии была под угрозой срыва – за день до свадьбы в матче 14-го тура УПЛ против "Десны" (2:1 ) хавбек в одном из верховых единоборств потерял передний зуб.

"Как быть, если мы 14 февраля идем в ЗАГС, а Диме на игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Пожалуй, подумаю, что ответить при росписи", – написала Юлия.

Впрочем, свадьба все-таки состоялась, при этом Дмитрий на церемонии был уже с зубом, пусть и временным.

Правду говорят, что любовь преодолеет все испытания.