ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины

Время конечно не стоит на месте..., но о какой мотивации можно говорить,если еще в футбольном плане ничего не сделал, а уже жизнь удалась. Игроки Днепра образца 1983 года, за победу в Чемпионате СССР получили по ВАЗ-2106, а тренер и начальник команды (Емец и Жиздик) по ГАЗ 3102. Так разве можно сравнить тех игроков по уровню мастерства и желанию добиваться новых высот в футбольной карьере и нынешних пижоно-мажорчиков?