ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
"Сливочные" получили автомобили от своего спонсора
фото - Getty Images
Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин показал свой новый автомобиль, опубликовав фото в инстаграме.
Футболисты "сливочных" благодаря сотрудничеству клуба с компанией Audi получили в пользование новые автомобили, которыми смогут пользоваться весь следующий год.
22- летний Андрей выбрал себе Audi Q7 50 TDI quattro tiptronic, которая стоит 78 000 евро.
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Источник:инстаграм Андрея Лунина
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