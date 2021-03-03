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ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины

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(2 голосов)

"Сливочные" получили автомобили от своего спонсора

ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины

фото - Getty Images

Новина українською

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин показал свой новый автомобиль, опубликовав фото в инстаграме.

Футболисты "сливочных" благодаря сотрудничеству клуба с компанией Audi получили в пользование новые автомобили, которыми смогут пользоваться весь следующий год.

22- летний Андрей выбрал себе Audi Q7 50 TDI quattro tiptronic, которая стоит 78 000 евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (15)
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vlotko (Броди)
03.03.2021 в 15:57
Дуже швидко він повірив , що він "великий" воротар.
Ответить
+1
-4
Trztrqtr (Украина)
03.03.2021 в 15:59
Он где-то говорил что он себя великим считает? Или то вы сами додумали?
Ответить
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.03.2021 в 15:29
Сподіваюся, що Шеві вистачить глузду не викликати його у збірну.
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+4
-1
kantana (Днепр)
03.03.2021 в 15:24
Время конечно не стоит на месте..., но о какой мотивации можно говорить,если еще в футбольном плане ничего не сделал, а уже жизнь удалась. Игроки Днепра образца 1983 года, за победу в Чемпионате СССР получили по ВАЗ-2106, а тренер и начальник команды (Емец и Жиздик) по ГАЗ 3102. Так разве можно сравнить тех игроков по уровню мастерства и желанию добиваться новых высот в футбольной карьере и нынешних пижоно-мажорчиков?
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+4
-3
Trztrqtr (Украина)
03.03.2021 в 15:54
Так жизнь в стране и мире поменялась. Футбол тоже меняется и люди в нем меняются. Стоит просто перестать критиковать всех и вся. Это карьера Лунина, а не ваша или моя. Он волен распоряжаться ей так как хочет.
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+4
0
MaximSK (Киев)
03.03.2021 в 15:23
Человеку повезло, только тренируется с командой ( 1 игра за сезон и то неудачная) и из за этого получает высокую зарплату и такие подарки
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+5
0
Trztrqtr (Украина)
03.03.2021 в 16:20
Повезло-это когда выиграл в лотерею с первого раза. Лунин в 16 или 17 лет был основным вратарем Днепра, потом Зари. Вы не задумывались над тем какой процент молодых ребят в Украине способен на такое? Так может все же он свой путь сам проделал работой и трудом, а не вжик-и повезло?
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+4
0
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 15:06
Там же написано, автомобили им дают в пользование на год ,от спонсора.Те кто пишут всякую ересь,просто завидует.Кто бы из вас отказался на шару год покататься на такой машине?Или он должен был сказать ,не спасибо,пусть все пацаны ездят,а я на метро.Лишь бы г@вном кидаться.
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+4
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 14:23
Так отыграть на таком высоком уровне, можно и лучше тачку прикупить!
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+5
-5
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 14:10
неплохо живут воротчики, которые пропускают в Испании в кубке от аматоров все, шо только летело в ворота ..)))
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+6
-4
Trztrqtr (Украина)
03.03.2021 в 15:20
Так в чем проблема, иди в Реал, раз все так просто:)
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+2
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
03.03.2021 в 13:15
Насидел
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+8
-6
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
03.03.2021 в 13:13
мда... ще один мажор
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+14
-7
avatar
Como estas (Santa-Pola)
03.03.2021 в 13:42
Ну какой же он мажор?) Это же не его авто. Это собственность AUDI.Но вот то, что за такие вот рекламные(спонсорские) акции в конечном итоге потребитель - это да. Но Лунин тут не при делах)
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+7
-14
ts0y (Чернигов)
03.03.2021 в 14:08
В твоем понимании он должен на батиной копейке ездить, как ты?)
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+5
-15


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