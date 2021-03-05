Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули

Полузащитник " Александрии " Кирилл Ковалец в интервью журналу Футбол рассказал о своей личной жизни.

— Чем можно себя занять в Александрии? Где вы обычно коротаете время?

— У меня двое детей — Кирилл (шесть лет) и Артем (два года), поэтому все свободное время провожу с ними. Пока мы были на сборах, в городе открыли каток. Строится кинотеатр. Город развивается вместе с клубом.

— Вы женаты на сестре Романа Зозули. Как так вышло?

— Случайно. Никто нас не сводил (улыбается). Познакомились в Киеве, когда я играл в "Оболони". Нашел ее "ВКонтакте". Когда писал ей, не знал, что она сестра Ромчика.

— Зозуля не угрожал — дескать, попробуй только обидеть Алену?

— Нет. Он знает, что я славный парень (улыбается).

— Чем вас Алена покорила?

— Она будто рождена для меня. Моя вторая половинка. Она настоящая мама и жена. Алена все сделает ради семьи, всегда чувствую поддержку жены во всем и везде.

— Сколько раз проводили отпуск у Зозули в Испании?

— Раз. Гостили на позапрошлый Новый год.

— Что увлекает помимо футбола?

— Люблю весь спорт, но без фанатизма. А вообще я семейный человек, предпочитаю размеренную и спокойную жизнь рядом с супругой и детьми.

— Три вещи, которые взяли бы на необитаемый остров?

— Безлимитный интернет, iPhone и шнур с Power Bank. Ну как сейчас без интернета, да еще и на необитаемом острове?

— Представьте, что у вас есть шапка-невидимка. Куда пойдете в первую очередь?

— Проник бы в раздевалку Пепа Гвардиолы на установку в финале Лиги чемпионов.