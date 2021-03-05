Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО

Матч "Ювентуса" с "Вероной" получился напряженным и закономерно завершился со счетом 1:1.

Главный хайлайт этой игры - это "выступление" Уэстона Маккенни на скамейке запасных.

Интернет облетело видео, на котором американец откровенно "залип" на некоторые изгибы фигуры популярной журналистки Дилетты Леотты.

Парня можно понять - яркая блондинка давно уже стала звездой в сети.

На ее инстаграм подписано более 7 миллионов человек, а ей самой приписывали даже роман со Златаном Ибрагимовичем.

Вот так она выглядела во время матча с "Вероной".

А вот так выглядит обычно.