Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
Его можно понять.
Матч "Ювентуса" с "Вероной" получился напряженным и закономерно завершился со счетом 1:1.
Главный хайлайт этой игры - это "выступление" Уэстона Маккенни на скамейке запасных.
Интернет облетело видео, на котором американец откровенно "залип" на некоторые изгибы фигуры популярной журналистки Дилетты Леотты.
Парня можно понять - яркая блондинка давно уже стала звездой в сети.
На ее инстаграм подписано более 7 миллионов человек, а ей самой приписывали даже роман со Златаном Ибрагимовичем.
Вот так она выглядела во время матча с "Вероной".
А вот так выглядит обычно.
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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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Просто Толик (Одесса)
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football_soccer (Украина)
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Dozenko (NewYork)
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