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Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Его можно понять.

Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Матч "Ювентуса" с "Вероной" получился напряженным и закономерно завершился со счетом 1:1.

Главный хайлайт этой игры - это "выступление" Уэстона Маккенни на скамейке запасных.

Интернет облетело видео, на котором американец откровенно "залип" на некоторые изгибы фигуры популярной журналистки Дилетты Леотты.

Парня можно понять - яркая блондинка давно уже стала звездой в сети.

На ее инстаграм подписано более 7 миллионов человек, а ей самой приписывали даже роман со Златаном Ибрагимовичем.

Вот так она выглядела во время матча с "Вероной".

А вот так выглядит обычно.

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В статье: вТренде Ювентус Уэстон Маккени
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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
05.03.2021 в 20:16
ну хоть только сисяндры надула, а не свистки)
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0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
05.03.2021 в 20:04
Без тату. +1
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0
0
alex.belogubko (одесса)
05.03.2021 в 19:27
а где наша звезда Морозючка--давно не слышно ушла на пенсию
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+4
0
Maksrovnii (Днепр)
05.03.2021 в 18:56
Капец она стремная на первой фотке , а на последней три мяча , и только один из них настоящий
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+3
0
football_soccer (Украина)
05.03.2021 в 17:57
только вот у нее мужик профи боксер.. ))
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0
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Dozenko (NewYork)
05.03.2021 в 18:23
а у меня брат каратист
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0
0


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