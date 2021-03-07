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Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО

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Ее поддержка была очень важна.

Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Максим Казаков наконец вернулся в состав "Зари" после разрыва крестообразных связок.

25-летний полузащитник уже успел сыграть несколько матчей в чемпионате и в кубке Украины.

Пока футболист довольствуется малыми минутами, но он только набирает форму.

С появлением зрителей на трибунах, возможность поддержать свою вторую половинку получила и жена спортсмена.

Катерина помогала Максиму во время сложного процесса восстановления и сейчас может разделить радость от возвращения игрока на поле.

А мы можем насладиться красотой самой девушки.

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В статье: Заря Максим Казаков вТренде
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