Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО

Максим Казаков наконец вернулся в состав "Зари" после разрыва крестообразных связок.

25-летний полузащитник уже успел сыграть несколько матчей в чемпионате и в кубке Украины.

Пока футболист довольствуется малыми минутами, но он только набирает форму.

С появлением зрителей на трибунах, возможность поддержать свою вторую половинку получила и жена спортсмена.

Катерина помогала Максиму во время сложного процесса восстановления и сейчас может разделить радость от возвращения игрока на поле.

А мы можем насладиться красотой самой девушки.