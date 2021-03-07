Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
Ее поддержка была очень важна.
Максим Казаков наконец вернулся в состав "Зари" после разрыва крестообразных связок.
25-летний полузащитник уже успел сыграть несколько матчей в чемпионате и в кубке Украины.
Пока футболист довольствуется малыми минутами, но он только набирает форму.
С появлением зрителей на трибунах, возможность поддержать свою вторую половинку получила и жена спортсмена.
Катерина помогала Максиму во время сложного процесса восстановления и сейчас может разделить радость от возвращения игрока на поле.
А мы можем насладиться красотой самой девушки.
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