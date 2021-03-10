Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО

Говорят, талантливый человек - талантлив во всем.

Александр Зинченко не просто отличный футболист, но и талантливый кулинар.

На 8 марта спортсмен устроил праздник своей жене Владе.

Красотка была отстранена от домашней работы, а за плиту встал сам игрок.