Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
Мечта женщины.
Говорят, талантливый человек - талантлив во всем.
Александр Зинченко не просто отличный футболист, но и талантливый кулинар.
На 8 марта спортсмен устроил праздник своей жене Владе.
Красотка была отстранена от домашней работы, а за плиту встал сам игрок.
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