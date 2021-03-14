Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО

Не так давно футбольный ютуб взорвало видео интервью-тренировки Эрлинга Холанда с известной фитнес-моделью Памелой Рейф.

Ролик загружен на канал дортмундской "Боруссии" и уже собрал почти 2 миллиона просмотров.

Впрочем, это далеко не единичный случай.

Немцы уже давно продвигают особенную рубрику, в рамках которой популярные инстаграм-красотки мучают футболистов клуба, параллельно расспрашивая о жизни.

Помимо Холанда, в числе "пострадавших" были Эмре Джан, Торган Азар, Рейнер и другие.

Стоит также отметить, что Памела Рейф в футбольных кругах персона достаточно известная.

Яркая блондинка попадала в новости еще в 2017-м году, завязав отношения с немецким вратарем "Ливерпуля" Лорисом Кариусом.

Впрочем, долго этот роман не продлился.

А во время первой волны пандемии Памела помогала немецкому "Падерборну" организовать тренировки футболистов на дому.

Стоит еще раз вглянуть на нее и других "инструкторов" из роликов "Боруссии".