Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
Интересный ход.
Не так давно футбольный ютуб взорвало видео интервью-тренировки Эрлинга Холанда с известной фитнес-моделью Памелой Рейф.
Ролик загружен на канал дортмундской "Боруссии" и уже собрал почти 2 миллиона просмотров.
Впрочем, это далеко не единичный случай.
Немцы уже давно продвигают особенную рубрику, в рамках которой популярные инстаграм-красотки мучают футболистов клуба, параллельно расспрашивая о жизни.
Помимо Холанда, в числе "пострадавших" были Эмре Джан, Торган Азар, Рейнер и другие.
Стоит также отметить, что Памела Рейф в футбольных кругах персона достаточно известная.
Яркая блондинка попадала в новости еще в 2017-м году, завязав отношения с немецким вратарем "Ливерпуля" Лорисом Кариусом.
Впрочем, долго этот роман не продлился.
А во время первой волны пандемии Памела помогала немецкому "Падерборну" организовать тренировки футболистов на дому.
Стоит еще раз вглянуть на нее и других "инструкторов" из роликов "Боруссии".
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