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Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО

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Интересный ход.

Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно футбольный ютуб взорвало видео интервью-тренировки Эрлинга Холанда с известной фитнес-моделью Памелой Рейф.

Ролик загружен на канал дортмундской "Боруссии" и уже собрал почти 2 миллиона просмотров.

Впрочем, это далеко не единичный случай.

Немцы уже давно продвигают особенную рубрику, в рамках которой популярные инстаграм-красотки мучают футболистов клуба, параллельно расспрашивая о жизни.

Помимо Холанда, в числе "пострадавших" были Эмре Джан, Торган Азар, Рейнер и другие.

Стоит также отметить, что Памела Рейф в футбольных кругах персона достаточно известная.

Яркая блондинка попадала в новости еще в 2017-м году, завязав отношения с немецким вратарем "Ливерпуля" Лорисом Кариусом.

Впрочем, долго этот роман не продлился.

А во время первой волны пандемии Памела помогала немецкому "Падерборну" организовать тренировки футболистов на дому.

Стоит еще раз вглянуть на нее и других "инструкторов" из роликов "Боруссии".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) вТренде
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2021 в 11:59
Динамовцев тоже когда-то такие девочки ганяли до умопомрачения. И было далеко не смешно.
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