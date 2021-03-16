Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО

Фрэнк Лэмпард в январе покинул пост главного тренера "Челси" и решил не торопиться с поисками новой работы.

Легендарный футболист "синих" поспешил найти больше времени для семьи, в рядах которой наметилось пополнение.

Супруга экс-игрока сборной Англии Кристин была беременна и вчера родила сына, которого назвали Фредерик (Фредди) Джордж.

Нужно отметить, что это первый сын Фрэнка после двух дочерей от первого брака с испанской моделью Элен Ривас и дочери уже от нынешней супруги Кристин.