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Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО

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После трех дочерей.

Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Лэмпард в январе покинул пост главного тренера "Челси" и решил не торопиться с поисками новой работы.

Легендарный футболист "синих" поспешил найти больше времени для семьи, в рядах которой наметилось пополнение.

Супруга экс-игрока сборной Англии Кристин была беременна и вчера родила сына, которого назвали Фредерик (Фредди) Джордж.

Нужно отметить, что это первый сын Фрэнка после двух дочерей от первого брака с испанской моделью Элен Ривас и дочери уже от нынешней супруги Кристин.

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В статье: Фрэнк Лэмпард вТренде
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