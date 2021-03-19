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Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО

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Совет да любовь.

Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин все еще ждет своего шанса в мадридском "Реале", параллельно задумываясь и о других возможностях в карьере.

Но вот в чем футболист точно уверен - так это в чувствах к своей второй половинке.

Андрей и Анастасия официально скрепили себя узами брака.

Пара расписалась в Мадриде, нарядившись в спортивные костюмы.

Пышное торжество, судя по всему, отложено на более благоприятное время.

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В статье: Андрей Лунин вТренде
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