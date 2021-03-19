Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО

Андрей Лунин все еще ждет своего шанса в мадридском "Реале", параллельно задумываясь и о других возможностях в карьере.

Но вот в чем футболист точно уверен - так это в чувствах к своей второй половинке.

Андрей и Анастасия официально скрепили себя узами брака.

Пара расписалась в Мадриде, нарядившись в спортивные костюмы.

Пышное торжество, судя по всему, отложено на более благоприятное время.