  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Парень в отчаянии.

После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне у Деле Алли мало игрового времени и много времени для решения личных проблем.

Футболист не так давно разошелся со своей девушкой-моделью Руби.

Читайте также: Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО

Теперь, судя по всему, спортсмену стало скучно - а потому он решил пойти на сайт знакомств.

Пользователи сети уже откопали профиль полузащитника на одном таком ресурсе.

После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО - изображение 1

Похоже, Деле все-таки нашел немного времени для отношений в перерывах от компьютерных игр.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Деле Алли вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...