После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО

В этом сезоне у Деле Алли мало игрового времени и много времени для решения личных проблем.

Футболист не так давно разошелся со своей девушкой-моделью Руби.

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Теперь, судя по всему, спортсмену стало скучно - а потому он решил пойти на сайт знакомств.

Пользователи сети уже откопали профиль полузащитника на одном таком ресурсе.

Похоже, Деле все-таки нашел немного времени для отношений в перерывах от компьютерных игр.