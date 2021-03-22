После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
Парень в отчаянии.
В этом сезоне у Деле Алли мало игрового времени и много времени для решения личных проблем.
Футболист не так давно разошелся со своей девушкой-моделью Руби.
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Теперь, судя по всему, спортсмену стало скучно - а потому он решил пойти на сайт знакомств.
Пользователи сети уже откопали профиль полузащитника на одном таком ресурсе.
Похоже, Деле все-таки нашел немного времени для отношений в перерывах от компьютерных игр.
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