Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
Свежее видео от Фолстена
Всем привет! На связи Костя Фолстен, который расскажет вам о роскошной жизни одного из самых известных тренеров в Европе. Сегодняшний герой – тренер "Динамо" Мирча Луческу. И насчет известности, это не преувеличение, этого специалиста действительно знают многие.
В этом ролике вы узнаете о зарплате Луческу, его жене, авто Луческу, доме румынского специалиста, скандалах Луческу, его хобби, друзьях и так далее. Приятного просмотра!
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
22.03.2021 в 19:31
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-2
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.03.2021 в 19:38
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