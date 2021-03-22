Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья

Всем привет! На связи Костя Фолстен, который расскажет вам о роскошной жизни одного из самых известных тренеров в Европе. Сегодняшний герой – тренер "Динамо" Мирча Луческу. И насчет известности, это не преувеличение, этого специалиста действительно знают многие.

В этом ролике вы узнаете о зарплате Луческу, его жене, авто Луческу, доме румынского специалиста, скандалах Луческу, его хобби, друзьях и так далее. Приятного просмотра!