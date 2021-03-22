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Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья

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Свежее видео от Фолстена

Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья

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Всем привет! На связи Костя Фолстен, который расскажет вам о роскошной жизни одного из самых известных тренеров в Европе. Сегодняшний герой – тренер "Динамо" Мирча Луческу. И насчет известности, это не преувеличение, этого специалиста действительно знают многие.

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В этом ролике вы узнаете о зарплате Луческу, его жене, авто Луческу, доме румынского специалиста, скандалах Луческу, его хобби, друзьях и так далее. Приятного просмотра!

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Фолстен
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
22.03.2021 в 19:31
Цыган, гоу хом
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0
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.03.2021 в 19:38
А тебе то что???
Ответить
0
0


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