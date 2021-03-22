  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Милевский снимется в кино. Документальном кино

Новости
(1 голосов)

Талантливый человек талантлив во всем

Милевский снимется в кино. Документальном кино

Новина українською

Паузу в УПЛ на матчи сборных форвард "Миная" Артем Милевский проводит с максимальной пользой.

Миля вместе со своим агентом Александром Панковым провел встречу с известным украинским журналистом и режиссером Владимиром Мулой.

Встреча прошла конструктивно, так как после нее агент Милевского заинтриговал следующим заявлением:

"Пришло время сняться в документальном кино. Скоро все узнаете", - написал Панков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...