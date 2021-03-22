Милевский снимется в кино. Документальном кино
Талантливый человек талантлив во всем
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Миля вместе со своим агентом Александром Панковым провел встречу с известным украинским журналистом и режиссером Владимиром Мулой.
Встреча прошла конструктивно, так как после нее агент Милевского заинтриговал следующим заявлением:
"Пришло время сняться в документальном кино. Скоро все узнаете", - написал Панков.
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