Милевский снимется в кино. Документальном кино

Паузу в УПЛ на матчи сборных форвард " Миная " Артем Милевский проводит с максимальной пользой.

Миля вместе со своим агентом Александром Панковым провел встречу с известным украинским журналистом и режиссером Владимиром Мулой.

Встреча прошла конструктивно, так как после нее агент Милевского заинтриговал следующим заявлением:

"Пришло время сняться в документальном кино. Скоро все узнаете", - написал Панков.