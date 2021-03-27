Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО

В феврале вратарь "Ливерпуля" Алиссон пережил ужасную трагедию - футболист лишился отца после несчастного случая.

Это событие сказалось на игре стража ворот английского клуба в виде нескольких грубых ошибок.

Однако, спортсмен решил оставить весь негатив в прошлом и продолжать движение вперед.

Для этого он даже символически сменил имидж.

Игрок опубликовал ряд фото со своими детьми и роскошными усами.

Главное - оставаться позитивным.