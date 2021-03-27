Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
Красавец!
В феврале вратарь "Ливерпуля" Алиссон пережил ужасную трагедию - футболист лишился отца после несчастного случая.
Это событие сказалось на игре стража ворот английского клуба в виде нескольких грубых ошибок.
Однако, спортсмен решил оставить весь негатив в прошлом и продолжать движение вперед.
Для этого он даже символически сменил имидж.
Игрок опубликовал ряд фото со своими детьми и роскошными усами.
Главное - оставаться позитивным.
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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
27.03.2021 в 16:04
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