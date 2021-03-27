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Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО

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(2 голосов)

Красавец!

Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

В феврале вратарь "Ливерпуля" Алиссон пережил ужасную трагедию - футболист лишился отца после несчастного случая.

Это событие сказалось на игре стража ворот английского клуба в виде нескольких грубых ошибок.

Однако, спортсмен решил оставить весь негатив в прошлом и продолжать движение вперед.

Для этого он даже символически сменил имидж.

Игрок опубликовал ряд фото со своими детьми и роскошными усами.

Главное - оставаться позитивным.

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер вТренде
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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
27.03.2021 в 16:04
Похож теперь на немца ,кем он по происхождению и является
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