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Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО

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Партнеры были в восторге.

Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО

Faisal HQ

UA-Футбол
Новина українською

Пока все взгляды прикованы к матчам сборных - в клубах продолжает кипеть работа.

"Арсенал" проводит далеко не лучший сезон и в команде всеми силами стараются спасти положение в чемпионате.

Благо, ребята пребывают в хорошем расположении духе.

Главная причина позитива - Пьер-Эмерик Обамеянг.

Капитан команды пришел на тренировку с новым имиджем и тут же заслужил сравнения с популярным рэпером Трэвисом Скоттом (40 миллионов подписчиков в твиттере).

Хороший настрой - уже половина дела.

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В статье: Пьер-Эмерик Обамеянг вТренде
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