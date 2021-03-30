Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО

Пока все взгляды прикованы к матчам сборных - в клубах продолжает кипеть работа.

"Арсенал" проводит далеко не лучший сезон и в команде всеми силами стараются спасти положение в чемпионате.

Благо, ребята пребывают в хорошем расположении духе.

Главная причина позитива - Пьер-Эмерик Обамеянг.

Капитан команды пришел на тренировку с новым имиджем и тут же заслужил сравнения с популярным рэпером Трэвисом Скоттом (40 миллионов подписчиков в твиттере).

Хороший настрой - уже половина дела.