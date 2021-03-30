Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
Бизнес растет.
Все хорошо знают Иру Морозюк как экс-супругу футболиста сборной Украины и королеву эпатажа украинского футбольного маедиа-пространства.
Однако, здається, что Іра - ще й успішна бізнесвумен.
Як відомо, у ефектної блондинки вже є свій модний бренд.
А тепер вона ще й оголосила про відкриття салону краси.
Серед відвідувачів вже відзначилася і Олександра Лобода.
Як бачимо, розвивати бізнес можна і в умовах пандемії.
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Комментарии (5)
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Stuntriding (Киев)
30.03.2021 в 14:49
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Динамо-машина (Киев)
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download1 (huyersk)
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football_soccer (Украина)
30.03.2021 в 14:40
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Динамо-машина (Киев)
30.03.2021 в 14:43
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