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Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО

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(2 голосов)

Бизнес растет.

Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Все хорошо знают Иру Морозюк как экс-супругу футболиста сборной Украины и королеву эпатажа украинского футбольного маедиа-пространства.

Однако, здається, что Іра - ще й успішна бізнесвумен.

Як відомо, у ефектної блондинки вже є свій модний бренд.

А тепер вона ще й оголосила про відкриття салону краси.

Серед відвідувачів вже відзначилася і Олександра Лобода.

Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО - изображение 1

Як бачимо, розвивати бізнес можна і в умовах пандемії.

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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Комментарии (5)
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Stuntriding (Киев)
30.03.2021 в 14:49
Колюня заработал, она тратитОбычное заведение, которых тысячи в Киеве, цена только разная и всё
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.03.2021 в 14:45
Маленькое уточнение. Экс-супруга ЭКС-футболиста сборной Украины. ☝️
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
30.03.2021 в 14:28
Де фото самого салону ?
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
30.03.2021 в 14:40
самая обычная контора, где девушки девушкам делают маникюр/педикюр и брови рисуют, только ценник в десять раз выше, потому что хозяйка - "селебрети" ))) бусиинес вумэн
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.03.2021 в 14:43
...И находится он на Новопечерских Липках где живёт вся элита и футболисты в том числе.
+1
0


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