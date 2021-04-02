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Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО

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Грустный конец карьеры.

Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Было время, когда Фреди Гуарин зажигал вместе с Икарди и Паласио за "Интер".

Однако, потом карьера колумбийца пошли по наклонной.

Несколько лет заработков в Китае, поездка в Бразилию и возвращение на родину в декабре 2020-го.

Но здесь ему не суждено было поиграть долго.

Вчера футболиста задержала полиция.

Пьяный игрок напал с кулаками сначала на отца, а потом начал избивать и других членов семьи.

Сейчас Гуарин в отделении под стражей, а клуб готовится к отчислению смутьяна.

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В статье: Фредди Гуарин Серия А вТренде
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