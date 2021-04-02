Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Грустный конец карьеры.
Было время, когда Фреди Гуарин зажигал вместе с Икарди и Паласио за "Интер".
Однако, потом карьера колумбийца пошли по наклонной.
Несколько лет заработков в Китае, поездка в Бразилию и возвращение на родину в декабре 2020-го.
Но здесь ему не суждено было поиграть долго.
Вчера футболиста задержала полиция.
Пьяный игрок напал с кулаками сначала на отца, а потом начал избивать и других членов семьи.
#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021
Сейчас Гуарин в отделении под стражей, а клуб готовится к отчислению смутьяна.
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