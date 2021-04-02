Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году

Всем привет, это Костя Фолстен и сегодня он решил посчитать зарплаты ребят из донецкого " Шахтера ". Как известно, "горняки" являются одним из самых успешных клубов восточной Европы, так почему бы не посмотреть, сколько эти футболисты каждый год получают от Рината Ахметова, владельца "Шахтера".

Интересный факт о клубе - все футболисты получают абсолютно белую зарплату и клуб полностью выплачивает налоги. В том же киевском "Динамо", к примеру, официальные зарплаты от клуба - около 1 тысячи долларов. Сами понимаете, Суркис явно что-то недоговаривает.

В этом ролике вы узнаете, какая же зарплата у таких футболистов "Шахтера" как: Андрея Пятов, Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Давид Хочолава, Марлос, Тайсон, Тете, Додо, Майкон, Фернандо, Алан Патрик, Дентиньо, Манор Соломон, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Исмаили и конечно же Луиш Каштру.

Приятного просмотра!