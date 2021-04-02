Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
Всегда интересно считать деньги
instagram.com/fcshakhtar
Всем привет, это Костя Фолстен и сегодня он решил посчитать зарплаты ребят из донецкого "
Интересный факт о клубе - все футболисты получают абсолютно белую зарплату и клуб полностью выплачивает налоги. В том же киевском "Динамо", к примеру, официальные зарплаты от клуба - около 1 тысячи долларов. Сами понимаете, Суркис явно что-то недоговаривает.
В этом ролике вы узнаете, какая же зарплата у таких футболистов "Шахтера" как: Андрея Пятов, Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Давид Хочолава, Марлос, Тайсон, Тете, Додо, Майкон, Фернандо, Алан Патрик, Дентиньо, Манор Соломон, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Исмаили и конечно же Луиш Каштру.
Приятного просмотра!
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