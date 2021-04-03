Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной

Одна из самых известных пар в мире тенниса наконец узаконит свои отношения. Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина похвасталась в социальных сетях, что французский теннисист Гаэль Монфис сделал ей предложение руки и сердца.

Украинка ответила французу "Да". Свой пост в Фейсбуке она подписала: "К началу нашей вечности".

Интересно, что недавно пара объявляла о паузе в своих отношениях, однако снова начала вести совместную страницу в соцсетях. И вот теперь длительные отношения завершились логичным итогом.

Напомним, что 26-летняя Элина Свитолина за свою карьеру выиграла 28 турниров. На последнем своем выступлении она дошла до полуфинала престижного турнира в Майами, где проиграла первой ракетке мира Эшли Барти. 34-летний Монфис сейчас занимает 14 место в рейтинге ATP, на его счету 23 титула.