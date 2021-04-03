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Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной

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(4 голосов)

Элина скоро выйдет замуж

Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной

Новина українською

Одна из самых известных пар в мире тенниса наконец узаконит свои отношения. Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина похвасталась в социальных сетях, что французский теннисист Гаэль Монфис сделал ей предложение руки и сердца.

Украинка ответила французу "Да". Свой пост в Фейсбуке она подписала: "К началу нашей вечности".

Интересно, что недавно пара объявляла о паузе в своих отношениях, однако снова начала вести совместную страницу в соцсетях. И вот теперь длительные отношения завершились логичным итогом.

Напомним, что 26-летняя Элина Свитолина за свою карьеру выиграла 28 турниров. На последнем своем выступлении она дошла до полуфинала престижного турнира в Майами, где проиграла первой ракетке мира Эшли Барти. 34-летний Монфис сейчас занимает 14 место в рейтинге ATP, на его счету 23 титула.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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Комментарии (4)
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Andre 1972 (Харьков)
03.04.2021 в 21:37
Я не розумiю , що нашi красунi з находять у чорношкiрих мавп !!!!!!!!!
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0
0
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IvaneZZZ (Киев)
03.04.2021 в 21:36
ну и дура
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0
0
дедушка (Сумы)
03.04.2021 в 21:34
При её данных можно что то и по лучше,но там наверное его данные все в корень пошли.
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
03.04.2021 в 21:17
Совет да любовь !
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+4
-5


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