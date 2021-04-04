Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО

После долгого отсутствия в Премьер-лиге, "Лидс" Марсело Бьелсы намерен задержаться в высшем дивизионе надолго.

Вчера команда обыграла "Шеффилд" и забралась в первую десятку чемпионата.

Один из героев поединка - полузащитник Джек Харрисон, который был очень активен и отметился одним из голов.

24-летний футболист проводит очень сильный сезон с 7 голами и 5 ассистами.

Уже 31-го мая истекает срок его аренды и он вернется в расположение "Манчестер Сити", где будет бороться за право остаться в команде Гвардиолы.

Одна из причин успеха американца - его девушка.

Роскошная Фио Арбенц - фитнес-модель, которая следит за физической формой своего бойфренда и не давала ему расслабляться даже во время локдауна весной прошлого года.

Именно с ней игрок отпраздновал выход в АПЛ и ей посвящает свои голы на высшем уровне.

Спору нет - ради такой красотки грех не стараться.