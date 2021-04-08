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Теперь и в кино: Златан сыграет в новом фильме про Астерикса и Обеликса

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Начало новой карьеры?

Теперь и в кино: Златан сыграет в новом фильме про Астерикса и Обеликса

Фото: instagram.com/p/CM7DY4CMyzJ

Новина українською

Златан Ибрагимович объявил у себя в инстаграме, что получил роль в будущем фильме французского производства "Астерикс и Обеликс: Шелковый Путь".

Знаменитому шведу досталась роль персонажа по имени Антивирус. Другие детали пока неизвестны, но съемки фильма уже в полном разгаре и разобраться, что к чему, зрители смогут в первой половине 2022 года.

Кастинг пятой серии саги про галлов впечатляет - кажется, в нем снялись все главные кинозвезды Франции. Роль Астерикса досталась Гийому Кане, Обеликса сыграет Жиль Лелуш, Клеопатру - Марион Котийяр, а Юлия Цезаря - Венсан Кассель.

Ибрагимовичу не впервой выступать перед публикой. Ранее он спел дуэтом с Синишей Михайловичем на песенном фестивале "Сан-Ремо".

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В статье: Златан Ибрагимович футбол и кино
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