Теперь и в кино: Златан сыграет в новом фильме про Астерикса и Обеликса
Начало новой карьеры?
Фото: instagram.com/p/CM7DY4CMyzJ
Златан Ибрагимович объявил у себя в инстаграме, что получил роль в будущем фильме французского производства "Астерикс и Обеликс: Шелковый Путь".
Знаменитому шведу досталась роль персонажа по имени Антивирус. Другие детали пока неизвестны, но съемки фильма уже в полном разгаре и разобраться, что к чему, зрители смогут в первой половине 2022 года.
Кастинг пятой серии саги про галлов впечатляет - кажется, в нем снялись все главные кинозвезды Франции. Роль Астерикса досталась Гийому Кане, Обеликса сыграет Жиль Лелуш, Клеопатру - Марион Котийяр, а Юлия Цезаря - Венсан Кассель.
Ибрагимовичу не впервой выступать перед публикой. Ранее он спел дуэтом с Синишей Михайловичем на песенном фестивале "Сан-Ремо".
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