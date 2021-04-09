Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
Источник мотивации игрока.
Вчера "Аякс" и "Рома" подарили зрителям идеальный триллер.
Хозяева поля вышли вперед еще в первом тайме, но гости из Италии во второй половине сначала отыгрались, а потом и вырвали победу за 3 минуты до конца.
Решающий гол на счету защитника Роджера Ибаньеса, который отпраздновал его жестом сердечка в камеру.
Это послание адресовалось его очаровательной жене Бруне.
В декабре красотка подарила футболисту дочь, которую назвали Антонеллой.
Это явно придает сил и мотивации игроку.
Ну и не насладиться красотой самой Бруны тоже было бы неправильно.
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09.04.2021 в 11:09
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