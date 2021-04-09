Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО

Вчера "Аякс" и "Рома" подарили зрителям идеальный триллер.

Хозяева поля вышли вперед еще в первом тайме, но гости из Италии во второй половине сначала отыгрались, а потом и вырвали победу за 3 минуты до конца.

Решающий гол на счету защитника Роджера Ибаньеса, который отпраздновал его жестом сердечка в камеру.

Это послание адресовалось его очаровательной жене Бруне.

В декабре красотка подарила футболисту дочь, которую назвали Антонеллой.

Это явно придает сил и мотивации игроку.

Ну и не насладиться красотой самой Бруны тоже было бы неправильно.