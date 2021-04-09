Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?

"Гранада" держалась как могла, но все-таки не устояла под натиском "Манчестер Юнайтед" - 0:2 дома и призрачные шансы на полуфинал.

Однако, едва ли не самым ярким событием матча, стал перформанс эффектного бордатого мужчины, который голышом выбежал на поле и был схвачен службой безопасности.

Оставаться инкогнито у него получилось недолго - тем более, что в Испании его хорошо знают.

Это Ольмо Гарсия и это его привычный образ.

В Гранаде все хорошо знают мужчину, который разгуливает по улицам в чем мать родила, не считая связки ключей от дома на шее.

Когда-то давно, еще в 21-летнем возрасте, Ольмо основал свою компанию по производству диетических продуктов Hiperproteína.

Ради управления собственным делом он даже оставил учебу на химика, узнав все, что ему было нужно.

Но спустя 13 лет мужчина оставил руководство компанией в руках своего отца, приняв новый вызов.

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Ольмо проникся идеями Порфирия Иванова, который постепенно отказывался от одежды и прожил до 85 лет.

Вот уже почти пять лет пышную шевелюру Гарсии можно увидеть на улицах Гранады.

Он не городской сумасшедший - с ним всегда можно обстоятельно побеседовать и узнать много нового о идеях христианства, даосизма или ислама.

Если вас не смущает отсуствие одежды на собеседнике.

Исследовав множество веток философских течений, Ольмо пришел к единению своего тела с природой.

В основе его взглядов - мир и гармония.

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Хотя далеко не всегда он встречает соответствующий настрой на улицах.

"Как-то раз меня избили, я не мог слышать неделю, а на теле осталось несколько шрамов, которые я храню как сувениры", - говорит сам Гарсия.

Но чаще всего к нему относятся вполне дружелюбно.

Отец уже привык управлять делами компании сам.

"А как вы можете с ним связаться? У него ботинок нет, а телефон куда он денет?", - смеется глава семьи.

На стадион Ольмо проник тоже с приключениями.

Для этого ему пришлось спрятаться под рекламной растяжкой еще утром и 14 часов ждать начала матча.

Но зато эффектно заявил о себе миру.