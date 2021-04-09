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Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?

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(1 голосов)

В Испании о нем ходят легенды.

Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Гранада" держалась как могла, но все-таки не устояла под натиском "Манчестер Юнайтед" - 0:2 дома и призрачные шансы на полуфинал.

Однако, едва ли не самым ярким событием матча, стал перформанс эффектного бордатого мужчины, который голышом выбежал на поле и был схвачен службой безопасности.

Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он? - изображение 1

Оставаться инкогнито у него получилось недолго - тем более, что в Испании его хорошо знают.

Это Ольмо Гарсия и это его привычный образ.

В Гранаде все хорошо знают мужчину, который разгуливает по улицам в чем мать родила, не считая связки ключей от дома на шее.

Когда-то давно, еще в 21-летнем возрасте, Ольмо основал свою компанию по производству диетических продуктов Hiperproteína.

Ради управления собственным делом он даже оставил учебу на химика, узнав все, что ему было нужно.

Но спустя 13 лет мужчина оставил руководство компанией в руках своего отца, приняв новый вызов.

Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он? - изображение 2
Фото - clm24.es / Автор - неизвестен

Ольмо проникся идеями Порфирия Иванова, который постепенно отказывался от одежды и прожил до 85 лет.

Вот уже почти пять лет пышную шевелюру Гарсии можно увидеть на улицах Гранады.

Он не городской сумасшедший - с ним всегда можно обстоятельно побеседовать и узнать много нового о идеях христианства, даосизма или ислама.

Если вас не смущает отсуствие одежды на собеседнике.

Исследовав множество веток философских течений, Ольмо пришел к единению своего тела с природой.

В основе его взглядов - мир и гармония.

Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он? - изображение 3
Фото - the18.com / Автор - неизвестен

Хотя далеко не всегда он встречает соответствующий настрой на улицах.

"Как-то раз меня избили, я не мог слышать неделю, а на теле осталось несколько шрамов, которые я храню как сувениры", - говорит сам Гарсия.

Но чаще всего к нему относятся вполне дружелюбно.

Отец уже привык управлять делами компании сам.

"А как вы можете с ним связаться? У него ботинок нет, а телефон куда он денет?", - смеется глава семьи.

На стадион Ольмо проник тоже с приключениями.

Для этого ему пришлось спрятаться под рекламной растяжкой еще утром и 14 часов ждать начала матча.

Но зато эффектно заявил о себе миру.

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В статье: Лига Европы вТренде
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Комментарии (6)
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Dr. House (Поділля)
09.04.2021 в 17:09
Кто он? Алень! Шепетовский!!!))))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
09.04.2021 в 16:47
Отец Фёдор со своей "колбасой". Испанская версия. (на фото)
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0
-1
Goleon (Одесса)
09.04.2021 в 16:19
Абсолютно не интересно, давайте все так будем заявлять о себе) Зачем этому способствовать?
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.04.2021 в 16:12
Верняк ему симпатизирует киевское Динамо!
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0
-1
Litb@rski (Кёльн)
09.04.2021 в 16:03
Иванов ходил в трусах , ниже колена....А не трусил пречендалами
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Dardolis (Первомайск)
09.04.2021 в 15:41
Николай Чудотворец ( Николай Угодник) - испанская версия)
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