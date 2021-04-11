Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО

Оскар Мингеса заявил о себе только в этом сезоне.

Защитник дебютировал в матче с "Динамо", отдал голевую передачу и с тех пор уверенно закрепился в основной обойме "Барселоны".

Но главный момент карьеры игрока - это гол в Эль-Класико.

И пускай команда Рональда Кумана так и не сумела спасти матч - для футболиста это взятие ворот точно будет особенным.

А дома успехам испанца радовалась его девушка.

Оскар и Андреа вместе с 2018-го года, когда спортсмен только-только пробился в "Барселону-Б".

С тех пор молодые люди неразлучны.

Эффектная красотка монетизирует свою привлекательность, работая моделью и сотрудничая с популярными брендами одежды и духов.

Пока что на ее инстаграм подписано всего 25 тысяч человек - но с таким прогрессом от ее бойфренда резко поднимется и ее популярность.