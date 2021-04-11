Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
Завидуем вместе
Оскар Мингеса заявил о себе только в этом сезоне.
Защитник дебютировал в матче с "Динамо", отдал голевую передачу и с тех пор уверенно закрепился в основной обойме "Барселоны".
Но главный момент карьеры игрока - это гол в Эль-Класико.
И пускай команда Рональда Кумана так и не сумела спасти матч - для футболиста это взятие ворот точно будет особенным.
А дома успехам испанца радовалась его девушка.
Оскар и Андреа вместе с 2018-го года, когда спортсмен только-только пробился в "Барселону-Б".
С тех пор молодые люди неразлучны.
Эффектная красотка монетизирует свою привлекательность, работая моделью и сотрудничая с популярными брендами одежды и духов.
Пока что на ее инстаграм подписано всего 25 тысяч человек - но с таким прогрессом от ее бойфренда резко поднимется и ее популярность.
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