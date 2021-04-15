Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО

Вчера "Манчестер Сити" уверенно оформил путевку в полуфинал Лиги чемпионов, во второй раз одолев "Боруссию" из Дортмунда.

Александр Зиченко принял непосредственное участие в успехе, отыграв все 90 минут матча.

А дома футболиста поддерживала его жена Влада.

Красотка была не одна - компанию ей составили домашние любимцы Миа и Луи.

Фото - instagram.com/v.lada_sedan