Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
Хорошая компания.
Вчера "Манчестер Сити" уверенно оформил путевку в полуфинал Лиги чемпионов, во второй раз одолев "Боруссию" из Дортмунда.
Александр Зиченко принял непосредственное участие в успехе, отыграв все 90 минут матча.
А дома футболиста поддерживала его жена Влада.
Красотка была не одна - компанию ей составили домашние любимцы Миа и Луи.
Фото - instagram.com/v.lada_sedan
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Тренерую (Столица)
15.04.2021 в 13:03
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