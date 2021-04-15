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Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО

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(2 голосов)

Хорошая компания.

Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Манчестер Сити" уверенно оформил путевку в полуфинал Лиги чемпионов, во второй раз одолев "Боруссию" из Дортмунда.

Александр Зиченко принял непосредственное участие в успехе, отыграв все 90 минут матча.

А дома футболиста поддерживала его жена Влада.

Красотка была не одна - компанию ей составили домашние любимцы Миа и Луи.

Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО - изображение 1
Фото - instagram.com/v.lada_sedan
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В статье: Александр Зинченко вТренде
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Комментарии (1)
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Тренерую (Столица)
15.04.2021 в 13:03
Это очень важная новость )))
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