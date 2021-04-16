Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО

Все мы знаем, что Криштиану Роналду - это не только прекрасный футболист, но и сверхуспешный бренд.

Поклонники португальца могут приобрести одежду, нижнее белье, туалетную воду и прочие товары с логотипом CR7.

А теперь ассортимент товаров пополнился еще и очками.

"Компания с гордостью представляет новую коллекцию CR7 eyewear, цель которой - еще сильнее раскрыть миру внешний вид и стиль Криштиану Роналду.

Человек, которого следует считать - благодаря уже покоренным бесчисленным рекордам - достоянием "футбольной планеты", человек, который - благодаря жертвам, самоотверженности, страсти и постоянной работе на результат - изменился и меняет историю футбола. Человек, который останется в памяти не только из-за бесчисленных забитых мячей, но и из-за личной подписи, которую он оставляет. Чемпион, легенда, одним словом…. CR7", - написано в пресс-релизе компании Italia Independent, которая и выпустила линейку аксессуаров.

Теперь нужно несколько раз подумать, когда Криштиану кричит судье "купи очки" - может он просто рекламирует свой товар.