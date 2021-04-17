Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Удивительная история.
Фото - facebook.com/kristina.kozorog
Дерби двух "Карпат" запомнилось не столько результатом и футболом, сколько курьезным моментом, видео которого облетело интернет.
Опорный полузащитник команды из Галыча Назар Вербний эффектно принял на бедро главного арбитра встречи Кристину Козорог.
У девушки крайне интересная история.
Еще с ранних лет Кристина увлекалась футболом и планировала перенести свои увлечения в профессиональную плоскость.
Однако, травма помешала красотке стать новой Мартой или Алекс Морган.
Но не зря же говорят, что одни двери закрываются, а другие открываются.
Кристина начала карьеру модели, дефилировала по подиумам Ukrainian Fashion Week и даже приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Онлайн".
Впрочем, любовь к спорту взяла верх, а потому девушка приняла решение оставить свет софитов и вернуться на зеленый газон.
Она пошла в школу арбитров, несколько лет работала на матчах регионального и молодежного уровня, после чего получила повышение до Второй лиги.
Легко не было, многие до сих пор не готовы воспринимать женщин как равных.
В 2018-м году Кристине досталось от тренера "Миная" (на тот момент) Игорь Харковщенко, который посоветовал ей "рожать детей, а не судить матчи".
Прошло время, специалист уже два года без работы, а девушка все еще работает, продолжая путь к своей мечте - УПЛ.
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