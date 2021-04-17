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Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО

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(1 голосов)

Удивительная история.

Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО

Фото - facebook.com/kristina.kozorog

UA-Футбол
Новина українською

Дерби двух "Карпат" запомнилось не столько результатом и футболом, сколько курьезным моментом, видео которого облетело интернет.

Опорный полузащитник команды из Галыча Назар Вербний эффектно принял на бедро главного арбитра встречи Кристину Козорог.

У девушки крайне интересная история.

Еще с ранних лет Кристина увлекалась футболом и планировала перенести свои увлечения в профессиональную плоскость.

Однако, травма помешала красотке стать новой Мартой или Алекс Морган.

Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО - изображение 1
Фото - facebook.com/kristina.kozorog

Но не зря же говорят, что одни двери закрываются, а другие открываются.

Кристина начала карьеру модели, дефилировала по подиумам Ukrainian Fashion Week и даже приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Онлайн".

Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО - изображение 2
Фото - facebook.com/kristina.kozorog

Впрочем, любовь к спорту взяла верх, а потому девушка приняла решение оставить свет софитов и вернуться на зеленый газон.

Она пошла в школу арбитров, несколько лет работала на матчах регионального и молодежного уровня, после чего получила повышение до Второй лиги.

Легко не было, многие до сих пор не готовы воспринимать женщин как равных.

Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО - изображение 3
Фото - facebook.com/kristina.kozorog

В 2018-м году Кристине досталось от тренера "Миная" (на тот момент) Игорь Харковщенко, который посоветовал ей "рожать детей, а не судить матчи".

Прошло время, специалист уже два года без работы, а девушка все еще работает, продолжая путь к своей мечте - УПЛ.

Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО - изображение 4
Фото - facebook.com/kristina.kozorog
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В статье: Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (4)
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C_Ballack (Днепр)
17.04.2021 в 14:05
А тот чепушило мог бы помочь девушке встать, а не руками разводить.
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alex.belogubko (одесса)
17.04.2021 в 13:32
кормить её надо --худая падает от ветра--скоро всех мужиков выгонят судить женский футбол
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ещё не специалист (Кривой Рог)
17.04.2021 в 13:44
ну не выгонять же судей-мужиков из футбола - пусть судят в первой-второй лигах и женский футбол...
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енгельс гассанович (Тернопіль)
17.04.2021 в 13:13
Спеціаліст не без роботи, а тренує аматорську Ниву з Теребовлі.
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