Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
С праздником!
Фото - instagram.com/savinadasha
Вчера "Шахтер" уступил "Динамо" в главном матче сезона, фактически вручив сопернику чемпионский титул.
Но вряд ли Валерий Бондарь будет долго грустить.
Читайте также:
Ведь сегодня свое 20-летие празднует его невеста Даша Савина, отношения с которой у футболиста начались очень бурно.
Читайте также:
Сама же красотка уже поздравила с праздником саму себя, поделившись горячими фото у себя в инстаграме.
Присоединяемся к поздравлениям!
Читайте также:
Популярное сейчас
- С шедевром Месси. ВИДЕО, как Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании
- Возможно, сейчас идеальное время для ухода Луческу. О чем говорить после матча Шахтер - Динамо
- Вышли играть в темпе, б***ь, 40-летних ребят. Белик эмоционально раскритиковал Луиша Каштру
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО