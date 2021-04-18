Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО

Вчера "Шахтер" уступил "Динамо" в главном матче сезона, фактически вручив сопернику чемпионский титул.

Но вряд ли Валерий Бондарь будет долго грустить.

Читайте также: По стопам Седан. Экс-девушка Супряги променяла форварда Динамо на защитника Шахтера. ФОТО

Ведь сегодня свое 20-летие празднует его невеста Даша Савина, отношения с которой у футболиста начались очень бурно.

Читайте также: Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО

Сама же красотка уже поздравила с праздником саму себя, поделившись горячими фото у себя в инстаграме.

Присоединяемся к поздравлениям!