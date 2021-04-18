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Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО

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(2 голосов)

С праздником!

Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО

Фото - instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Шахтер" уступил "Динамо" в главном матче сезона, фактически вручив сопернику чемпионский титул.

Но вряд ли Валерий Бондарь будет долго грустить.

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Ведь сегодня свое 20-летие празднует его невеста Даша Савина, отношения с которой у футболиста начались очень бурно.

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Сама же красотка уже поздравила с праздником саму себя, поделившись горячими фото у себя в инстаграме.

Присоединяемся к поздравлениям!

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В статье: вТренде Шахтер
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
18.04.2021 в 12:20
Ну и кому эта курица нужна, кроме Бондаря.
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