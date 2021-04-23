Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО

Вчера "Наполи" эффектно разгромил "Лацио" 5:2, а Маттео Политано отметился одним из самых красивых голов вечера.

Дома игрока поддерживала его вторая половина Джиневра, которая в скором времени должна подарить футболисту ребенка.

Но в футбольных кругах красотка известна не этим.

Еще в 2016-м году СМИ широко растиражировали фото девушки на отдыхе с Фабио Квальяреллой.

Как потом пришлось оправдываться нападающему - между ними только дружба.

Тем не менее, уже в 2017-м мир узнал об отношениях Джиневры с Пауло Дибалой.

На тот момент футболист уже встречался с Антонеллой Кавальери, а потому старался никак не комментировать происходящее.

Но вот девушка выложила все как есть: они действительно встречались пока Антонелла была на родине в Аргентине, но вскоре Джиневра поставила спортсмену ультматум и бросила его за нерешительность.

Приклчения итальянки на этом не закончились.

В 2019-м СМИ пронюхали про ее роман с Раджой Наингголаном (женат уже 10 лет).

Далеко дело не зашло, парочка быстро разбежалась, а бельгийцу предстоял выговор от жены.

И вот в прошлом году Джиневра официально начала отношения с Политано.

Впрочем, здесь тоже не обошлось без скандала, поскольку вингер "Наполи" был женат на своей давней подруге Сильвии.

Ради новых чувств футболист ушел от жены и сейчас они с Джиневрой ждут своего первенца.

Остается надеятся, что это последний футболист в списке красотки.