Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Хорошее резюме.
Фото - instagram.com/ginevrafrancescasozzi
Вчера "Наполи" эффектно разгромил "Лацио" 5:2, а Маттео Политано отметился одним из самых красивых голов вечера.
Дома игрока поддерживала его вторая половина Джиневра, которая в скором времени должна подарить футболисту ребенка.
Но в футбольных кругах красотка известна не этим.
Еще в 2016-м году СМИ широко растиражировали фото девушки на отдыхе с Фабио Квальяреллой.
Как потом пришлось оправдываться нападающему - между ними только дружба.
Тем не менее, уже в 2017-м мир узнал об отношениях Джиневры с Пауло Дибалой.
На тот момент футболист уже встречался с Антонеллой Кавальери, а потому старался никак не комментировать происходящее.
Но вот девушка выложила все как есть: они действительно встречались пока Антонелла была на родине в Аргентине, но вскоре Джиневра поставила спортсмену ультматум и бросила его за нерешительность.
Приклчения итальянки на этом не закончились.
В 2019-м СМИ пронюхали про ее роман с Раджой Наингголаном (женат уже 10 лет).
Далеко дело не зашло, парочка быстро разбежалась, а бельгийцу предстоял выговор от жены.
И вот в прошлом году Джиневра официально начала отношения с Политано.
Впрочем, здесь тоже не обошлось без скандала, поскольку вингер "Наполи" был женат на своей давней подруге Сильвии.
Ради новых чувств футболист ушел от жены и сейчас они с Джиневрой ждут своего первенца.
Остается надеятся, что это последний футболист в списке красотки.
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