Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Стрижка важнее ковида.
Фото - instagram.com/hazardeden_10
Сезон складывается для Эдена Азара не так, как он хотел бы.
С февраля бельгиец сыграл всего 15 минут во всех турнирах.
Но это не значит, что нужно перестать следить за своей прической.
В вопросах своего внешнего вида футболист доверяет только одному барберу.
Потому Ахмед Альхасанави срочно вылетел в Испанию частным самолетом.
Весь процесс специалист освещал в своем инстаграме.
В то же время правительство Великобритании настоятельно не рекомендует "совершать международные поездки без срочной необходимости".
Однако, Азар готов вернутся на поле уже в следующем матче с "Бетисом".
Качество его внешнего вида в столь отвественный момент можно считать срочной необходимостью.
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