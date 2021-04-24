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Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО

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Стрижка важнее ковида.

Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО

Фото - instagram.com/hazardeden_10

UA-Футбол
Новина українською

Сезон складывается для Эдена Азара не так, как он хотел бы.

С февраля бельгиец сыграл всего 15 минут во всех турнирах.

Но это не значит, что нужно перестать следить за своей прической.

В вопросах своего внешнего вида футболист доверяет только одному барберу.

Потому Ахмед Альхасанави срочно вылетел в Испанию частным самолетом.

Весь процесс специалист освещал в своем инстаграме.

В то же время правительство Великобритании настоятельно не рекомендует "совершать международные поездки без срочной необходимости".

Однако, Азар готов вернутся на поле уже в следующем матче с "Бетисом".

Качество его внешнего вида в столь отвественный момент можно считать срочной необходимостью.

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В статье: Эден Азар вТренде
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