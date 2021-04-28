Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко сделал новую татуировку.

На левой ноге футболист выбил картинку под подписью "Blessed" (Благословенный), которая была у него ранее.

Еще когда футболиста спрашивали о значении слова, полузащитник признался, что сделал эту татуировку, чтобы напомнить себе о тяжелых временах, с которыми ему пришлось столкнуться во времена ранней карьеры и детства. Он твердо верит в Бога и его благословения, а также утверждает, что он — "благословенное дитя" Бога.

Сделала тату Ольга Иванцова, популярная среди украинских спортсменов тату-мастер. Она и опубликовала фото своей работы, отметив, что это еще не до конца сделанный рисунок.