Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
Однако рисунок сделан еще не до конца
Фото - ФК Динамо
Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко сделал новую татуировку.
На левой ноге футболист выбил картинку под подписью "Blessed" (Благословенный), которая была у него ранее.
Еще когда футболиста спрашивали о значении слова, полузащитник признался, что сделал эту татуировку, чтобы напомнить себе о тяжелых временах, с которыми ему пришлось столкнуться во времена ранней карьеры и детства. Он твердо верит в Бога и его благословения, а также утверждает, что он — "благословенное дитя" Бога.
Сделала тату Ольга Иванцова, популярная среди украинских спортсменов тату-мастер. Она и опубликовала фото своей работы, отметив, что это еще не до конца сделанный рисунок.
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