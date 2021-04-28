  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату

Новости
(1 голосов)

Однако рисунок сделан еще не до конца

Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату

Фото - ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко сделал новую татуировку.

На левой ноге футболист выбил картинку под подписью "Blessed" (Благословенный), которая была у него ранее.

Еще когда футболиста спрашивали о значении слова, полузащитник признался, что сделал эту татуировку, чтобы напомнить себе о тяжелых временах, с которыми ему пришлось столкнуться во времена ранней карьеры и детства. Он твердо верит в Бога и его благословения, а также утверждает, что он — "благословенное дитя" Бога.

Читайте также"Долго к этому шли, отдали много работы и нервов". Шапаренко - о чемпионстве Динамо

Сделала тату Ольга Иванцова, популярная среди украинских спортсменов тату-мастер. Она и опубликовала фото своей работы, отметив, что это еще не до конца сделанный рисунок.

Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату - изображение 1Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanat_football (Херсон)
28.04.2021 в 12:08
Коля, когда-нибудь ты захочешь свое чистое тело назад, а негде будет взять.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
28.04.2021 в 11:06
Це якась пошесть... Що прикрашати себе, що таке "рекламувати"! А може все-таки більш реальними досягненнями хизуватися? Для Шапоренко це щось футбольне? Стати "найкращою 10 УПЛ"?
Ответить
+1
0
vadooo (Слатино)
28.04.2021 в 10:48
Реклама Иванцовой.
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
28.04.2021 в 10:32
Вот это новость! Всем новостям новость! И что же вы ее так долго держали,не обнародовали? Да теперь по всей стране народные гулянья пойдут!
Ответить
+3
-3
avatar
Next-R (Киев)
28.04.2021 в 11:14
Чего скулишь? Проходи мимо.
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...