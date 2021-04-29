Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
Хорошо жить не запретить.
Фото: TPR Sport
Криштиану Роналду успел поиграть в Англии, Испании и Италии, но нигде не торопится оседать надолго.
Манчестеру, Лондону, Мадриду и Турину с Миланом футболист предпочитает родную Португалию и Лиссабон.
Именно на родину игрок рвется при любой удобной возможности.
Ну и комфортную жизнь себе обеспечить тоже нужно.
Для этих целей португалец и приобрел роскошный пентхаус на 20-м этаже столичного комплекса.
На 287 квадратах расположено несколько спален, спортзал (куда же без него), бассейн, кинотеатр, игровая комната и многое другое.
Дизайн и внутреннее обустройство лягло на плечи невесты игрока Джорджины Родригес.
За такую радость футболист не пожалел 7,2 миллиона евро.
ФОТО: donbalonrosa.defensacentral.com
Популярное сейчас
- СМИ: Фонсека может возглавить клуб английской Премьер-лиги
- "Надеюсь, ты будешь хорошо спать". Игрок Зари изобразил арбитра УПЛ в виде Джокера
- Успех Ман Сити, достижение Зинченко и кошмар для Каргбо. Главные новости за 28 апреля
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО