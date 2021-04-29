Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО

Криштиану Роналду успел поиграть в Англии, Испании и Италии, но нигде не торопится оседать надолго.

Манчестеру, Лондону, Мадриду и Турину с Миланом футболист предпочитает родную Португалию и Лиссабон.

Именно на родину игрок рвется при любой удобной возможности.

Ну и комфортную жизнь себе обеспечить тоже нужно.

Для этих целей португалец и приобрел роскошный пентхаус на 20-м этаже столичного комплекса.

На 287 квадратах расположено несколько спален, спортзал (куда же без него), бассейн, кинотеатр, игровая комната и многое другое.

Дизайн и внутреннее обустройство лягло на плечи невесты игрока Джорджины Родригес.

За такую радость футболист не пожалел 7,2 миллиона евро.

ФОТО: donbalonrosa.defensacentral.com