Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Железная женщина.
Райан Мэйсон уже успел одержать свою первую победу и стать самым молодым тренером АПЛ.
Специалисту нет еще и тридцати, он успел поиграть с Харри Кейном в одной команде, получить жуткую травму головы, закончить карьеру и заменить Жозе Моуринью на посту рулевого "Тоттенхэма" (пускай и временного).
Через все тяготы и невзгоды экс-футболисту помогла пройти его вторая половина Рэйчел.
За несколько дней до злосчастного матча с "Челси" в январе 2017-го и того столкновения с Гэри Кэйхиллом Райан сделал предложение своей девушке.
Но вместо подготовки к свадьбе и медовому месяцу красотка проводила все время рядом с постелью возлюбленного, который был настолько слаб после сложнейшей трепанации черепа, что его нужно было кормить с ложечки, одевать, мыть и переворачивать с боку на бок.
Впрочем, это не напугало девушку, которая стойко перенесла все трудности.
Через год после этого случая Мэйсон ушел из футбола и спустя несколько месяцев они таки сыграли свадьбу.
Сейчас у пары все прекрасно: Райан чувствует себя отлично и уже достигает первых успехов на тренерском поприще, а Рэйчел является счастливой матерью сына и дочери.
Остается только порадоваться за пару.
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