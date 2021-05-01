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Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Железная женщина.

Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Райан Мэйсон уже успел одержать свою первую победу и стать самым молодым тренером АПЛ.

Специалисту нет еще и тридцати, он успел поиграть с Харри Кейном в одной команде, получить жуткую травму головы, закончить карьеру и заменить Жозе Моуринью на посту рулевого "Тоттенхэма" (пускай и временного).

Через все тяготы и невзгоды экс-футболисту помогла пройти его вторая половина Рэйчел.

За несколько дней до злосчастного матча с "Челси" в январе 2017-го и того столкновения с Гэри Кэйхиллом Райан сделал предложение своей девушке.

Но вместо подготовки к свадьбе и медовому месяцу красотка проводила все время рядом с постелью возлюбленного, который был настолько слаб после сложнейшей трепанации черепа, что его нужно было кормить с ложечки, одевать, мыть и переворачивать с боку на бок.

Впрочем, это не напугало девушку, которая стойко перенесла все трудности.

Через год после этого случая Мэйсон ушел из футбола и спустя несколько месяцев они таки сыграли свадьбу.

Сейчас у пары все прекрасно: Райан чувствует себя отлично и уже достигает первых успехов на тренерском поприще, а Рэйчел является счастливой матерью сына и дочери.

Остается только порадоваться за пару.

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.05.2021 в 11:02
Молодець дівчина! Пройшла перевірку.
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