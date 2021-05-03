Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО

Вчера вся Украина праздновала Пасху, но в семействе Сергея Сидорчука был и другой повод отметить этот день.

Капитану "Динамо" исполнилось 30 лет.

Это событие футболист решил сделать запоминающимся.

Игрок устроил большую вечеринку, на которую собрались многие люди из мира футбола: коллеги по "Динамо", кум Кривцов, экс-одноклубник Евгений Макаренко, Вадим Шаблий и многие другие.

Ведущим мероприятия был Владимир Остапчук, а приглашенной звездой - Дмитрий Монатик.