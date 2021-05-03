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Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО

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(1 голосов)

Тридцать исполняется раз в жизни.

Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО

instagram.com/artembesedin

UA-Футбол
Новина українською

Вчера вся Украина праздновала Пасху, но в семействе Сергея Сидорчука был и другой повод отметить этот день.

Капитану "Динамо" исполнилось 30 лет.

Это событие футболист решил сделать запоминающимся.

Игрок устроил большую вечеринку, на которую собрались многие люди из мира футбола: коллеги по "Динамо", кум Кривцов, экс-одноклубник Евгений Макаренко, Вадим Шаблий и многие другие.

Ведущим мероприятия был Владимир Остапчук, а приглашенной звездой - Дмитрий Монатик.

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Комментарии (5)
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Rezerf (Чернігів)
03.05.2021 в 11:52
Монатик головного мозга.
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
03.05.2021 в 11:27
Красиво жить не запретишь!
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+1
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
03.05.2021 в 11:25
Питорчук пригласил Мохнатика :) Ох уж эти динамовцы-шалунишки...
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
03.05.2021 в 10:43
Тепер треба молитися, щоби перед Євро збірну не накрив ковід. Чи вони всі вже вакцинувалися?
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
03.05.2021 в 11:08
да фигня это твое евро.. главное шо пацаны хорошо погуляли..
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+1
0


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