Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
Он рвет всех на поле, а она - в сети.
Маркос Льоренте проводит роскошный сезон.
Его "Атлетико" сражается за чемпионский титул, а на счету футболиста 12 голов и 10 голевых передач.
Ответственным за прогресс испанца можно назвать не только Диего Симеоне, но и девушку игрока Патрисию.
Именно фитнес-гуру Падди всегда следит за кондициями своей второй половинки в роли персонального тренера с графиком 24/7.
Ну и не забывает баловать собственных фанатов (170 тысяч подписчиков в инстаграме) яркими фото.
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ФутбольнийГеній (Рівне)
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oda1979 (Запорожье)
09.05.2021 в 11:36
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