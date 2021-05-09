Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО

Маркос Льоренте проводит роскошный сезон.

Его "Атлетико" сражается за чемпионский титул, а на счету футболиста 12 голов и 10 голевых передач.

Ответственным за прогресс испанца можно назвать не только Диего Симеоне, но и девушку игрока Патрисию.

Именно фитнес-гуру Падди всегда следит за кондициями своей второй половинки в роли персонального тренера с графиком 24/7.

Ну и не забывает баловать собственных фанатов (170 тысяч подписчиков в инстаграме) яркими фото.