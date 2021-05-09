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Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Он рвет всех на поле, а она - в сети.

Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Маркос Льоренте проводит роскошный сезон.

Его "Атлетико" сражается за чемпионский титул, а на счету футболиста 12 голов и 10 голевых передач.

Ответственным за прогресс испанца можно назвать не только Диего Симеоне, но и девушку игрока Патрисию.

Именно фитнес-гуру Падди всегда следит за кондициями своей второй половинки в роли персонального тренера с графиком 24/7.

Ну и не забывает баловать собственных фанатов (170 тысяч подписчиков в инстаграме) яркими фото.

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В статье: Ла Лига вТренде
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Комментарии (2)
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ФутбольнийГеній (Рівне)
09.05.2021 в 10:56
Я би вдув...
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oda1979 (Запорожье)
09.05.2021 в 11:36
В смысле пойдёшь под“““чишь
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