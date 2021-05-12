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Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно

Новости
(2 голосов)

Но она отказалась.

Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно

Фото - instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

Невеста защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша рассказала о интересном случае из своей жизни.

- Да, предлагали сниматься. За большие деньги, в Америке. Если я там нахожусь месяц, мне оплатили 350 тысяч долларов...

- Извини, оплатили или оплатили бы?

- Оплатили бы. Мне оплатили бы около 350 тысяч долларов. Написала девушка в инстаграме, она была кастинг-менеджером. Дальше связали с менеджером, у которого вообще был русский номер. Я так понимаю, что больше русский девочек отправляют на всю вот эту лабуду. Ты прилетаешь туда, тебя селят, для тебя машина, для тебя питание, для тебя вилла. Но только будь любезна "побатрачить".

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Комментарии (2)
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Іван С (Луцьк)
12.05.2021 в 13:57
Походу біполярочка в тьолкі
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.05.2021 в 13:17
Отказалась, но детали уточнила :))) Оказывается кроты донашивают за динамовцами откровенных б-дей :)
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