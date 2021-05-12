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Сколько должен зарабатывать мужчина? Версия Даши Савиной

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(4 голосов)

Интересная позиция.

Сколько должен зарабатывать мужчина? Версия Даши Савиной

UA-Футбол
Новина українською

Вторая половинка футболиста сборной Украина Валерия Бондаря Даша рассказала о своем виденье размера зарплаты мужчины.

"5, 10, 15 тысяч долларов - я всегда войду в положение, честно. Кто бы что ни говорил, я прекрасно знаю, что такое деньги. Никогда мне и моем маме, с которой я жила 18 лет, деньги не сыпались по щелчку пальца. И я прекрасно знаю как деньги зарабатываются, какие бывают времена. Если нужно - я подстрахую, я тоже зарабатываю. У меня нет понятия "ставка", когда ты должен зарабатывать вот столько, а потом мы с тобой поговорим", - сказала девушка в шоу "ОТДУШИВДУШУ".

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В статье: Шахтер (Донецк) вТренде
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Комментарии (2)
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sergkir
12.05.2021 в 15:42
У всех одна и та же песня прошлого. Как всё тяжело давалось, бедные, голодные были. А сейчас вы завидуете?
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0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.05.2021 в 15:18
Отобрала пальму у Морозючки :)
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+1
-1
kalimeras21 (Город)
12.05.2021 в 14:46
"и моем маме" хачики что ли в писаках?)) ара ,ты это, завязывай
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+1
-1


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