Сколько должен зарабатывать мужчина? Версия Даши Савиной
Интересная позиция.
Вторая половинка футболиста сборной Украина Валерия Бондаря Даша рассказала о своем виденье размера зарплаты мужчины.
"5, 10, 15 тысяч долларов - я всегда войду в положение, честно. Кто бы что ни говорил, я прекрасно знаю, что такое деньги. Никогда мне и моем маме, с которой я жила 18 лет, деньги не сыпались по щелчку пальца. И я прекрасно знаю как деньги зарабатываются, какие бывают времена. Если нужно - я подстрахую, я тоже зарабатываю. У меня нет понятия "ставка", когда ты должен зарабатывать вот столько, а потом мы с тобой поговорим", - сказала девушка в шоу "ОТДУШИВДУШУ".
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Комментарии (2)
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sergkir
12.05.2021 в 15:42
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.05.2021 в 15:18
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kalimeras21 (Город)
12.05.2021 в 14:46
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