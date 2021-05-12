Сколько должен зарабатывать мужчина? Версия Даши Савиной

Вторая половинка футболиста сборной Украина Валерия Бондаря Даша рассказала о своем виденье размера зарплаты мужчины.

"5, 10, 15 тысяч долларов - я всегда войду в положение, честно. Кто бы что ни говорил, я прекрасно знаю, что такое деньги. Никогда мне и моем маме, с которой я жила 18 лет, деньги не сыпались по щелчку пальца. И я прекрасно знаю как деньги зарабатываются, какие бывают времена. Если нужно - я подстрахую, я тоже зарабатываю. У меня нет понятия "ставка", когда ты должен зарабатывать вот столько, а потом мы с тобой поговорим", - сказала девушка в шоу "ОТДУШИВДУШУ".