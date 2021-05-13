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Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО

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Желанный гость на любом празднике.

Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Непростой сезон в УПЛ подошел к концу и у футболистов появилось свободное время.

Футболисты "Миная" вряд ли полны оптимизма - их клуб покидает элитный дивизион.

Но есть и позитив, ведь у вратаря команды Андрея Поповича как раз была намечена свадьба.

Конечно же, клуб первым делом поздравил своего футболиста.

????Вчора, 12 травня, наш капітан Андрій Попович одружився! Від усього колективу ФК «Минай» щиро вітаємо його та чарівну...

Опубликовано FC Minaj Четверг, 13 мая 2021 г.

Ну и какой же праздник без Артема Милевского!

Можно с уверенностью сказать, что любое мероприятие с участием Мили пройдет успешно и весело.

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В статье: Артем Милевский вТренде
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