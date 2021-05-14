Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО

Олли Уоткинс дерзко ворвался в мир английской Премьер-лиги.

13 голов в элитном дивизионе за "Астон Виллу" - неплохо для дебюта.

Конечно же, Гарет Саутгейт не заставил себя ждать с вызовом в сборную, а Робби Фаулер уже активно сватает парня в "Ливерпуль".

Все это время рядом с игроком была его девушка Элли.

Пара вместе с 2018-го года, когда Олли еще бегал за "Брентфорд" в Чемпионшипе.

Сейчас дела идут в гору и у футболиста, и у его второй половинки.

Элли занимается дизайном интерьеров и успех ее бойфренда привел ей новых клиентов.

Но сейчас ей придется на время оставить работу.

Недавно пара объявила о том, что ждет ребенка.

Теперь у Олли будет еще больше мотивации.