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Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО

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Олли и Элли.

Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО

UA-Футбол
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Олли Уоткинс дерзко ворвался в мир английской Премьер-лиги.

13 голов в элитном дивизионе за "Астон Виллу" - неплохо для дебюта.

Конечно же, Гарет Саутгейт не заставил себя ждать с вызовом в сборную, а Робби Фаулер уже активно сватает парня в "Ливерпуль".

Все это время рядом с игроком была его девушка Элли.

Пара вместе с 2018-го года, когда Олли еще бегал за "Брентфорд" в Чемпионшипе.

Сейчас дела идут в гору и у футболиста, и у его второй половинки.

Элли занимается дизайном интерьеров и успех ее бойфренда привел ей новых клиентов.

Но сейчас ей придется на время оставить работу.

Недавно пара объявила о том, что ждет ребенка.

Теперь у Олли будет еще больше мотивации.

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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