Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
Олли и Элли.
Олли Уоткинс дерзко ворвался в мир английской Премьер-лиги.
13 голов в элитном дивизионе за "Астон Виллу" - неплохо для дебюта.
Конечно же, Гарет Саутгейт не заставил себя ждать с вызовом в сборную, а Робби Фаулер уже активно сватает парня в "Ливерпуль".
Все это время рядом с игроком была его девушка Элли.
Пара вместе с 2018-го года, когда Олли еще бегал за "Брентфорд" в Чемпионшипе.
Сейчас дела идут в гору и у футболиста, и у его второй половинки.
Элли занимается дизайном интерьеров и успех ее бойфренда привел ей новых клиентов.
Но сейчас ей придется на время оставить работу.
Недавно пара объявила о том, что ждет ребенка.
Теперь у Олли будет еще больше мотивации.
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