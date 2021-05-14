Динамовское сердце. Игорь Харатин смотрел финал Кубка Украины на собственной свадьбе. ВИДЕО
Ну интересно же!
"Ференцварош" уже оформил очередное чемпионство и футболисты могут спокойно отдыхать.
А вот Игорь Харатин и его невеста Карина наконец дождались возможности скрепить свои отношения узами брака.
На свадьбе присуствовали родственники и товарищи футболиста по команде.
Однако, так уж получилось, что разгар праздника пришелся аккурат на время проведения финала Кубка Украины.
Ну и разве мог Игорь, с девяти лет занимавшийся в академии "Динамо", пропустить такое событие?
Пришлось смотреть втихаря, пока вокруг кипело веселье.
Учитывая то, что Игорь немало и не без успеха успел поиграть и за "Зорю" - любой результат матча его порадовал бы!
А после финального свистка можно было бы пойти танцевать с новыми силами.
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