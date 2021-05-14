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Динамовское сердце. Игорь Харатин смотрел финал Кубка Украины на собственной свадьбе. ВИДЕО

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(2 голосов)

Ну интересно же!

Динамовское сердце. Игорь Харатин смотрел финал Кубка Украины на собственной свадьбе. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

"Ференцварош" уже оформил очередное чемпионство и футболисты могут спокойно отдыхать.

А вот Игорь Харатин и его невеста Карина наконец дождались возможности скрепить свои отношения узами брака.

На свадьбе присуствовали родственники и товарищи футболиста по команде.

Однако, так уж получилось, что разгар праздника пришелся аккурат на время проведения финала Кубка Украины.

Ну и разве мог Игорь, с девяти лет занимавшийся в академии "Динамо", пропустить такое событие?

Пришлось смотреть втихаря, пока вокруг кипело веселье.

Учитывая то, что Игорь немало и не без успеха успел поиграть и за "Зорю" - любой результат матча его порадовал бы!

А после финального свистка можно было бы пойти танцевать с новыми силами.

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В статье: Игорь Харатин вТренде
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Комментарии (1)
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roberto32 (буэнос айрес )
14.05.2021 в 12:11
а вам не приходило в голову что экс футболист Зари мог болеть в этом матче за своих бывших одноклубников ?
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