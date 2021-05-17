Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО

На дворе 21-й век - внешний вид футболиста не менее важен, чем его игра на поле.

Тем ценнее становятся услуги барберов, стилистов и тату-мастеров.

Без татуировок и вовсе тяжело представить современных игроков.

Сделать крутыми футболистов УПЛ помогает мастер по имени Ольга.

Среди ее клиентов - Николай Шапаренко, Евгений Коноплянка, Денис Попов, Николай Морозюк, Денис Бойко и Александр Алиев.

Даже знаменитые "губы" Иры Морозюк - тоже сделала она.

А еще Ольга - просто нереальная красотка.