Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
Важнейший человек в жизни игроков.
На дворе 21-й век - внешний вид футболиста не менее важен, чем его игра на поле.
Тем ценнее становятся услуги барберов, стилистов и тату-мастеров.
Без татуировок и вовсе тяжело представить современных игроков.
Сделать крутыми футболистов УПЛ помогает мастер по имени Ольга.
Среди ее клиентов - Николай Шапаренко, Евгений Коноплянка, Денис Попов, Николай Морозюк, Денис Бойко и Александр Алиев.
Даже знаменитые "губы" Иры Морозюк - тоже сделала она.
А еще Ольга - просто нереальная красотка.
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Комментарии (4)
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kandaur (Киев)
17.05.2021 в 11:47
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.05.2021 в 11:36
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TarasLviv2019 (LVIV)
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kandaur (Киев)
17.05.2021 в 11:49
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