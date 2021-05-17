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Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Важнейший человек в жизни игроков.

Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

На дворе 21-й век - внешний вид футболиста не менее важен, чем его игра на поле.

Тем ценнее становятся услуги барберов, стилистов и тату-мастеров.

Без татуировок и вовсе тяжело представить современных игроков.

Сделать крутыми футболистов УПЛ помогает мастер по имени Ольга.

Среди ее клиентов - Николай Шапаренко, Евгений Коноплянка, Денис Попов, Николай Морозюк, Денис Бойко и Александр Алиев.

Даже знаменитые "губы" Иры Морозюк - тоже сделала она.

А еще Ольга - просто нереальная красотка.

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В статье: Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (4)
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kandaur (Киев)
17.05.2021 в 11:47
Футбол, который мы заслужили.
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.05.2021 в 11:36
у Алиева бутылка набита на ноге? :)
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0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
17.05.2021 в 11:20
Можна без татуювання грати??
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+1
0
kandaur (Киев)
17.05.2021 в 11:49
Без тату в наші часи навіть в дворі на ворота не візьмуть
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+1
0


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