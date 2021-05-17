"Просто сидеть дома - это не обо мне": Роксана Малиновская рассказала о своем ателье Mali в Бергамо

Пока украинский полузащитник " Аталанты " Руслан Малиновский продолжает зажигать в Серии А, его жена Роксана занялась бизнесом, собираясь открыть ателье "Mali" в Бергамо.

Сама девушка подробнее рассказала о своем решении.

"Много собирала разной информации, это не просто спонтанная идея. Уже на протяжении года я ее вынашиваю. На самом деле еще в Бельгии планировала чем-то заниматься, потому что просто сидеть дома - это немного не обо мне.

Так как Италия - это страна текстиля, грех не связаться именно с модой и с одеждой. У нас не просто бутик как массовое производство, у нас ателье и всё, что мы делаем, мы делаем на месте. Это будут уникальные вещи, это не будет так что 10-20 одинаковых вещей разного размера. Здесь на самом деле такого совершенно нет. Ателье здесь нет ни одного в городе.

"Mali" Руслана начали называть еще в Бельгии. Короткое, яркое и связанное с нами. Ателье будет на шоппинг-стрит, это пешеходная улица, там нет транспорта. Центр Бергамо потерпел много бед и проблем из-за вируса. Журналисты мне уже пишут, что возможно это его немного оживит и даст новое дыхание городу.

Муж не думал, что я настолько с головой в это погружусь. Наверное, он не знал меня с этой стороны, забыл, какой я была, когда мы познакомились. Я была вся в учебе, он помогал мне курсовые писать. Теперь я имею официальные документы как предприниматель. Даже если Руслан уедет отсюда, я продолжу функционировать и платить налоги. Мы всегда сможем сюда вернуться. Мы влюблены в этот город и после завершения карьеры мы подумаем о том, чтобы сюда вернуться. Хотя кто знает, возможно, и не придется отсюда уезжать", - сказала Роксана.