Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Не то, что ваши Мальдивы.
фото - Олександр Приходько
Сезон в УПЛ закончился и футболисты отправились на заслуженный отдых.
Особенно это касается футболистов "Динамо", которые завоевали все возможные трофеи Украины за один сезон.
Кто-то тут же поспешил на Мальдивы или на Бали, а вот Карлос Де Пена избрал другой вариант.
Футболист отправился домой в Уругвай, где на загородном ранчо спокойно пасет коров и балуется мясом на огне.
Выглядит очень заманчиво.
ФОТО - instagram.com/carlosdepena
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