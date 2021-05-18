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Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО

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Не то, что ваши Мальдивы.

Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сезон в УПЛ закончился и футболисты отправились на заслуженный отдых.

Особенно это касается футболистов "Динамо", которые завоевали все возможные трофеи Украины за один сезон.

Кто-то тут же поспешил на Мальдивы или на Бали, а вот Карлос Де Пена избрал другой вариант.

Футболист отправился домой в Уругвай, где на загородном ранчо спокойно пасет коров и балуется мясом на огне.

Выглядит очень заманчиво.

Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО - изображение 1
ФОТО - instagram.com/carlosdepena
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В статье: Динамо (Киев) вТренде
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