Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО

Сезон в УПЛ закончился и футболисты отправились на заслуженный отдых.

Особенно это касается футболистов "Динамо", которые завоевали все возможные трофеи Украины за один сезон.

Кто-то тут же поспешил на Мальдивы или на Бали, а вот Карлос Де Пена избрал другой вариант.

Футболист отправился домой в Уругвай, где на загородном ранчо спокойно пасет коров и балуется мясом на огне.

Выглядит очень заманчиво.

ФОТО - instagram.com/carlosdepena